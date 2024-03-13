عودة انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس في رمضان الأيام المقبلة

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة في رمضان، حيث تتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف مناطق مصر خلال اليوم الأربعاء حيث يكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق بينما ستكون السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء.

حالة الطقس اليوم

كما حذرت الأرصاد من تشكل الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون الشبورة كثيفة أحيانًا خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية في الصباح الباكر.

حالة الطقس في رمضان الأيام المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في رمضان أن يحدث انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وبالأخص خلال اليومين القادمين، (الخميس والجمعة) ومن المتوقع أيضًا تشكل الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم السبت 16 و17 مارس

كما تتوقع الأرصاد حدوث فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفي نفس اليوم، من المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

أما اعتبارًا من مساء الأحد 17 مارس فمن المتوقع حدوث أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يعزز من الإحساس ببرودة الطقس.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء