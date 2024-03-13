الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس في رمضان الأيام المقبلة

جريدة الدستور

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة في رمضان،  حيث تتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مختلف مناطق مصر خلال اليوم الأربعاء حيث يكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق بينما ستكون السواحل الشمالية الغربية مائلة للدفء.

حالة الطقس اليوم

كما حذرت الأرصاد من تشكل الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون الشبورة كثيفة أحيانًا خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية في الصباح الباكر.

حالة الطقس في رمضان الأيام المقبلة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في رمضان أن يحدث انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وبالأخص خلال اليومين القادمين، (الخميس والجمعة) ومن المتوقع أيضًا تشكل الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم السبت 16 و17 مارس 

كما تتوقع الأرصاد حدوث فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفي نفس اليوم، من المتوقع أيضًا نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

أما اعتبارًا من مساء الأحد 17 مارس فمن المتوقع حدوث أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يعزز من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان حتى نهاية الأسبوع


درجات الحرارة اليوم الأربعاء

المنطقةالصغرىالعظمى

القاهرة

1427

العاصمة الإدارية

1328

بنها

1427

دمنهور

1726

وادي النطرون

1627

كفر الشيخ

1627

المنصورة

1526

الزقازيق

1627

شبين الكوم

1627

طنطا

1526

دمياط

1524

بورسعيد

1525

الإسماعيلية

1328

السويس

1427

العريش

0927

رفح

0926

رأس سدر

1426

سانت كاترين

0821

الطور

1427

طابا

1626

شرم الشيخ

1829

الإسكندرية

1423

العلمين

1423

مطروح

1220

السلوم

1321

سيوة

1426

الغردقة

1828

مرسى علم

1828

شلاتين

1927

حلايب

2026

الفيوم

1428

بني سويف

1428

المنيا

1228

أسيوط

1330

سوهاج

1331

قنا

1533

الأقصر

1535

أسوان

1936
حالة الطقس حالة الطقس اليوم الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية امطار حالة الطقس في رمضان الأرصاد الجوية درجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانى أيام شهر رمضان فى مصر

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل