"المنشآت السياحية" تبدأ استعداداتها لانتخاب أعضاء مجلس إدارتها

بدأت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية والإستعدادات لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها في الاتحاد، تنفيذا ً وتطبيقًا لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.

وأكد عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة وعبر جهازها الإداري بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية.

وقأل المصري، أن اللائحة قد أكدت على أن المنشآة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت كافة الإلتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من اشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.

وأضاف المصري، أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، يعكفون حاليًا على تنقية كشوف العضوية، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات.

لجنة لتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت

أشار إلى أن اللائحة قد اشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة لتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الإقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه وفقًا لنص المادة رقم 21 من اللائحة، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى،بمقر الغرفة، بحيث يمكن لأى منشآة من الأعضاء الإعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض.

أشار إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم بإعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالإتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الإعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.

تابع أنه سيتم إخطار مقدم الاعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره، موكداُ على إنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك وعنوانها:

https://www.facebook.com/CTER.Egy/

يذكر أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالي: "تجرى عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية".