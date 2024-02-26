الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتحاد الغرف السياحية يستعد لعقد الانتخابات بعد القرار الجديد

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه خلال اجتماع المجلس الذى انعقد اليوم بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد ونفاذًا لها، اتخذ المجلس قرارًا بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن انعقاد عموميات الغرف تمهيدًا لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.

وأضاف “الوصيف” أن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملًا بنص المادة 21 من اللائحة. 

وفى ذات السياق أشاد رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية  بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة رأس الحكمة، موضحا أن خلق مقصد سياحي عالمي يتطلب طاقة فندقية استيعابية لاتتوافر حاليا بالساحل الشمالي حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي خمسة آلاف غرفة فندقية فقط مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا على الرغم من تمتعها بكافة المقومات السياحية الطبيعية بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط بدفء مناخها ومياهها  فوفقا للدراسات التي أجريت فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط بحوالي أربعة درجات مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.

الاتحاد المصري للغرف السياحية الانتخابات الجمعية العمومية اللائحة منطقة رأس الحكمة

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