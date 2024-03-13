الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مصر للطيران": إلغاء رحلتين لألمانيا غدًا بسبب إضراب فى مطار برلين

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلتي الشركة من وإلى برلين، المقررتين غدًا الخميس، بسبب إضراب في مطار برلين.

وذكرت شركة مصر للطيران، في بيان الأربعاء، أنه "بالإشارة إلى التعليمات الواردة من إدارة مطار برلين في ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار برلين الخميس المقبل؛ فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS731 بخط سير (القاهرة/ برلين)، ورقم MS732 بخط سير "برلين/ القاهرة" وذلك الخميس.

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مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

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مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات الدوليين

وأهابت مصر للطيران بالمسافرين على الرحلتين، مراجعة تذاكرهم، والاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

مصر للطيران إضراب في مطار برلين برلين القاهرة من وإلى برلين شركة مصر للطيران

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