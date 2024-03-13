"مصر للطيران": إلغاء رحلتين لألمانيا غدًا بسبب إضراب فى مطار برلين

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلتي الشركة من وإلى برلين، المقررتين غدًا الخميس، بسبب إضراب في مطار برلين.

وذكرت شركة مصر للطيران، في بيان الأربعاء، أنه "بالإشارة إلى التعليمات الواردة من إدارة مطار برلين في ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار برلين الخميس المقبل؛ فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران رقم MS731 بخط سير (القاهرة/ برلين)، ورقم MS732 بخط سير "برلين/ القاهرة" وذلك الخميس.

وأهابت مصر للطيران بالمسافرين على الرحلتين، مراجعة تذاكرهم، والاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.