مطار سفنكس الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني المصري الـ 94 مع المسافرين

احتفل مطار سفنكس الدولي، اليوم الثلاثاء، بعيد الطيران المدني المصري الـ 94 مع المسافرين من الكبار والأطفال القادمين من مختلف دول العالم؛ بما يسهم في تخليد صورة المطار ومكانته في ذاكرتهم، بالإضافة إلى منح الأطفال تجربة ثرية وغير مسبوقة.

وتميز الاحتفال بتصميمه العصري الجاذب للأطفال، وقد بدت أجواء الفرحة والبهجة لدى الأطفال من مختلف الجنسيات في أثناء تجربتهم للخدمة المبتكرة في مطار سفنكس الدولي.

ويعد مطار سفنكس واحد من المطارات الجديدة التى تم ضخها مؤخرا ضمن سلسلة المطارات الجديدة لتشجيع الحركة السياحية الوافدة على مصر، كما أن مطار سفنكس سيخدم المتحف المصرى الكبير ويسهيل حركة السياحة المتوقعة عند افتتاح المتحف.