مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من الشارقة

قالت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني إن مطار سفنكس الدولي، استقبل، اليوم الخميس، أولى رحلات العربية للطيران القادمة من مطار أبوظبي الدولي

وقالت المصادر إن المطار استقبل أولى رحلات شركة العربية للطيران، اليوم الخميس، ومن المقرر أن تنظم الشركة 5 رحلات أسبوعيًا لمطار سفنكس الدولي وتصل الرحلات وفقًا للجذور المقرر أيام، السبت، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، وذلك ابتداءً من 6 ديسمبر الجاري.

ويعد مطار سفنكس الدولي الوجهة الرابعة للعربية للطيران في مصر انطلاقًا من الشارقة، بعد مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار سوهاج الدولي.

وتشغل "العربية للطيران" أسطول طائرات من طراز إيرباص A320 وA321، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعًا في العالم. وتوفّر الطائرات راحة إضافية للركاب من خلال توفير مساحة أكبر بين المقاعد، مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضًا بخدمة "سكاي تايم"، وهى خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية بالمطارات



علي الجانب الآخر، وفي إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ علي البيئة، أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان "استعراض آلية لخفض الانبعاثات تخفيفًا لتأثير التغيرات المناخية" وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.

أدارت الندوة د.رهام الشبراوي، مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية وناقشت الندوة التي حاضر فيها د/وليد الطويل، وم/ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" التغيرات المناخية وتأثيرها علي الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي والاحتباس الحراري.

كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي وعلاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل وإجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.