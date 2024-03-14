IATA: تتعاون مع مركز الشحن الذكي لحساب الانبعاثات الكربونية بالطيران

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومركز الشحن الذكي (SFC) عن شراكة لتوفير حسابات متسقة وشفافة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لشحنات الشحن الجوي. وهذه خطوة مهمة لقطاع النقل الجوي العالمي لتعزيز جهود إزالة الكربون.

وقال فريدريك ليجر، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمنتجات والخدمات التجارية، في ندوة الشحن العالمية ستركز المنظمتان جهودهما على تطوير مكون الشحن في عرض CO2 Connect الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي أطلق بنجاح نسخة الركاب الخاصة به في عام 2022. وتستخدم منصة IATA CO2 Connect بيانات الصناعة الأولية لتشغيل حسابات الكربون الدقيقة للغاية. سيؤدي التعاون مع برنامج النقل الجوي النظيف SFC إلى تعزيز منهجية مشتركة في حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضمان توزيع حسابات دقيقة ومتسقة لثاني أكسيد الكربون على أكبر شركات الشحن ووكلاء الشحن في الصناعة في مجال الشحن الجوي، ودعمهم في أغراض ما قبل الشحن وإعداد التقارير.

وأضاف: “ستساعدنا شراكتنا مع Smart Freight Center على تسريع عملية تطوير CO2 Connect للشحن الجوي باعتبارها الأداة الأكثر موثوقية لحسابات الكربون، وهذا مهم لشركات الطيران وشركات الشحن وعملائها الذين يحتاجون جميعًا إلى حسابات دقيقة بناءً على بيانات حقيقية لدعم مساهماتهم في الجهود العالمية لإزالة الكربون في هونغ كونغ”.

بيانات موحدة للانبعاثات أقوى من أي وقت مضى

وأضاف: “لقد تم الوصول إلى معلم رئيسي واستغرق هذا وقتًا طويلًا، أصبحت الحاجة إلى بيانات موحدة للانبعاثات أقوى من أي وقت مضى، وهذا الإنجاز سيمكن مشتري خدمات نقل البضائع من اتخاذ قرارات مبنية على أسس جيدة وطويلة الأجل”.

وأكد أن الشفافية مهمة وهي مفتاح لدفع استثمارات وأنشطة إزالة الكربون، وتشجيع العمل التعاوني والتآزري عبر سلسلة القيمة، كما ستتيح شراكتنا مع اتحاد النقل الجوي الدولي التعاون الفعال من خلال بناء الثقة وتبادل المعلومات عبر سلسلة القيمة، مما سيساعد بدوره في تسريع جهودنا المستمرة في إزالة الكربون.

في نفس السياق أكدت أندريا شوين، مديرة برنامج النقل الجوي النظيف في SFC: "صناعة الطيران"، حيث يعمل IATA وSFC مع Kuehne+Nagel كعميل تجريبي لـ IATA CO2 Connect for Cargo للتأكد من أن الأداة تلبي احتياجات ومتطلبات وكلاء الشحن وعملائهم.

فيما قال قال فابيانو بيتشينو، الرئيس العالمي للوجستيات الجوية المستدامة في Kuehne + Nagel: "سوف نطرح خبرتنا ونتطلع إلى رؤية هذا المشروع يمهد الطريق للحلول المستدامة المستقبلية في مجال الطيران حول برنامج النقل الجوي النظيف SFC".

ويضم برنامج SFC Clean Air Transport أكثر من 50 عضوًا، بما في ذلك شركات الطيران ووكلاء الشحن والشاحنين ومقدمي الوقود. وتشارك في إجراءات تعاونية لدعم جهود إزالة الكربون في الطيران. حول CO2 Connect للشحن الجوي IATA CO2 Connect for Cargo عبارة عن حاسبة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لشحنات الشحن الجوي، وذلك باستخدام البيانات الأولية من شركات الطيران، سيكون متاحًا اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.

وهو يأخذ في الاعتبار حرق الوقود الخاص بشركة الطيران من طائرات الشحن والركاب الكاملة التي تحمل بضائع في البطن، وعوامل حمولة البضائع الخاصة بشركات الطيران، وعوامل حمولة الركاب لتحديد النسبة الصحيحة التي تنسب إلى حمولة البطن.

سيتم مواءمة مخرجات بيانات ثاني أكسيد الكربون المقدمة مع الممارسة الموصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي رقم 1678، بالإضافة إلى أننا سنوفر المزيد من المخرجات التي تأخذ في الاعتبار مستوى الاستيقاظ الجيد (WTW)، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون/طن-كم لتلبية متطلبات شركات الشحن التي تقدم تقاريرها في تلك المقاييس.