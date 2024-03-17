ملاعب "إيروسبورت" تستعد لانطلاق منافسات ‏ الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني

صرح الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية، إنه تم الانتهاء من ‏وضع اللمسات النهائية لاستضافة ملاعب نادي إيروسبورت لمنافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني ‏لكرة القدم الخماسية للعام 1445هـ، والتي تقام تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران، والمقرر ‏انطلاقها الثلاثاء القادم على ملاعب النادي فرع (أ) بمشاركة 15 فريقا يمثلون مختلف الشركات التابعة للوزارة. ‏

الحرص على خروج البطولة في أفضل صورة ممكنة تنظيميا وتحكيميا



وأكد رئيس نادي إيروسبورت أنه في إطار متابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية - ومن أجل خروج البطولة في افضل صورة ممكنة تنظيميا وتحكيميا وفي إطار الروح الرياضية ‏بين الفرق المتنافسة - تم عمل الاستعدادات اللازمة من صيانة الملاعب وغرف الملابس، وأنه سيتم إقامة البطولة ‏تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي من الاتحاد المصري لكرة القدم.‏



الفرق المشاركة في البطولة

وكان قد تم في وقت سابق إجراء قرعة البطولة تحت إشراف اللجنة المنظمة وفي حضور مندوبي الفرق. وأسفرت ‏القرعة عن: المجموعة ‏A‏ وتضم فرق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية- مصر للطيران للخطوط الجوية- ‏القابضة للمطارات والملاحة الجوية- المصرية للمطارات، والمجموعة ‏B‏ وتضم فرق شركة إيرو سبروت- القابضة ‏لمصر للطيران- الملاحة الجوية- مصر للطيران للخدمات الجوية، والمجموعة ‏C‏ وتضم فرق وزارة الطيران ‏المدني- مصر للطيران للخدمات الأرضية- أكاديمية علوم الطيران- مصر للطيران للأسواق الحرة، والمجموعة ‏D‏ ‏وتضم فرق مصر للطيران للشحن الجوي- مصر للطيران للخدمات الجوية- ميناء القاهرة الجوي.‏

وجدير بالذكر أن حامل لقب هذه البطولة في العام الماضي هو فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.‏