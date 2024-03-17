الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فرص لأمطار متوسطة.. "الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم والعظمى بالقاهرة 24

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.
 

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف عن نشاط للرياح

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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية (فيديو)

 

 أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء


كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، تكون خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضًا.
ومتوقع اليوم أيضًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارًا من مساء اليوم  الأحد الموافق 17 مارس 2024، حالة مرتقبة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد. 

ويظل الطقس خلال ساعات الليل، باردًا على جميع الأنحاء وفي الصباح الباكر أيضًا، ويظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة العظمي في القاهرة 24 درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة

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