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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أمطار رعدية تصل لحد السيول تضرب البلاد اليوم الإثنين

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد، اليوم.

فرص لأمطار متوسطة.. "الأرصاد": حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم والعظمى بالقاهرة 24

 

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خريطة الأمطار

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50:40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري.
  • الأمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء.
  • الأمطار تمتد إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
  • فرص الأمطار تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 أما عن درجات الحرارة اليوم الإثنين، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال هذه الفترة، من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يرجى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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