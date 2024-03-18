الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خريطة التنبؤات الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء المقبل

ارتفاع طفيف في درجات
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة، عودة تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

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الأرصاد تحذر من سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل

ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة  . 

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.

خريطة التنبؤات الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة

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