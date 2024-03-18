الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 18 مارس 2024 ودرجات الحرارة فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

 تشهد حالة الطقس تقلبات جوية خلال الساعات الأخيرة الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، وذلك للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل، خاصة أن هذه التقلبات الجوية تكون سببًا مباشرًا في نزلات البرد المنتشرة وبكثرة بين مختلف الفئات. 

ننشر في التقرير التالي  حالة الطقس اليوم  الإثنين 18 مارس 2024 ثامن أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات  وفق  بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائلً للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

فيما حذرت الأرصاد من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. 

وتشهد حالة الطقس نشاط للرياح على مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد بسرعة 38 كم في الساعة، وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

عودة انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس في رمضان الأيام المقبلة

حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر 

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 21 9

رأس سدر 22 12

نخل 22 12

كاترين 20 7

الطور 20 15

طابا 21 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 9

سيوة 22 9

رأس غارب 26 17

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 29 18

حلايب 28 20

أبورماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 12

أسيوط 22 13

سوهاج 23 13

قنا 24 15

الأقصر 25 16

أسوان 23 16

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 23 16

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