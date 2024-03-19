الأرصاد: أمطار على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 21 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.