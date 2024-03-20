حالة الطقس اليوم الأربعاء العاشر من رمضان 2024 وبيان درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء العاشر من شهر رمضان المبارك حيث تشير الخرائط الجوية إلى وجود ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 20 على معظم المناطق، مع استمرار الأجواء الدافئة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يتجه الطقس للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على معظم الأماكن.

حالة الطقس اليوم الأربعاء العاشر من رمضان

كما تشهد حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء نشاطا للرياح في بعض المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يوم الخميس 21 مارس الجاري، مع نشاط متقطع للرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما يومي الجمعة 22 مارس والسبت 23 من ذات الشهر فيتوقع تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة يوم الأحد 24 مارس مع نشاط متقطع للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد كما يتوقع نشاط متقطع للرياح في مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يوم الإثنين.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:

الصغرى: 16 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية

العاصمة الإدارية:

الصغرى: 15 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية

6 أكتوبر:

الصغرى: 15 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية

بنها:

الصغرى: 16 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية

دمنهور:

الصغرى: 15 درجة مئوية

العظمى: 23 درجة مئوية

وادي النطرون:

الصغرى: 14 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية

كفر الشيخ:

الصغرى: 13 درجة مئوية

العظمى: 23 درجة مئوية

المنصورة:

الصغرى: 13 درجة مئوية

العظمى: 24 درجة مئوية

الزقازيق:

الصغرى: 13 درجة مئوية

العظمى: 25 درجة مئوية