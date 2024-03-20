الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

متى يبدأ فصل الربيع 2024 في مصر؟

فصل الربيع
فصل الربيع

يبدأ اليوم فصل الربيع فلكيًا في مصر، 20  مارس 2024، ويستمر لمدة 3 أشهر تنتهي 20 يونيو  2024 وان فصل الربيع هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

متى يبدأ فصل الربيع 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع بداية الربيع يشهد نشاطًا لرياح الخماسين على بعض المناطق، وفرصًا لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وحذّر الأطباء المرضى وخصوصًا من يعانون الجيوب الأنفية والأمراض التحسسية من الوجود في الهواء الطلق والتزام المنازل قدر الإمكان في فترة تعرض البلاد لرياح الخماسين. 

اليوم العالمي للأرصاد الجوية

وتحتفل كل مرافق الأرصاد الجوية على مستوى العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية والذي يتم الاحتفال به يوم 23 مارس من كل عام، وتم اختيار هذا اليوم للاحتفال به إحياءً لذكرى بدء سريان الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "WMO" عام 1950.

غدًا.. أول أيام فصل الربيع رسميًا.. والنهار والليل يتساويان

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء وبدء الربيع

درجات الحرارة اليوم الاربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاربعاء، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية بأنها ستكون كالآتي:

-درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

-درجات الحرارة في العاصمة الادارية الصغرى 12 والعظمى 21 

-درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12  والعظمى 19 

-درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10  والعظمى17 

-درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12  والعظمى 22 

-درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11  والعظمى22 

-درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11  والعظمى 23 

-درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 22

-درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

-درجات الحرارة في قنا الصغرى 13  والعظمى 23 

-درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 24

-درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14  والعظمى 24 

-درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 13  والعظمى 25. 

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