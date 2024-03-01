الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهودي150 والجاكت 200.. إقبال كبير على تصفيات الشتوي بسوق الجمعة (فيديو)

سوق الجمعة
سوق الجمعة

أعلن عدد من بائعي الملابس الجاهزة في سوق الجمعة صباح اليوم،  عن خصومات وتخفيضات ضخمة من أجل الترويج لبضائعهم، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الربيع.

نخفض أسعار " الشتوي" لأن الزبون يبحث عن الملابس الخفيفة مع حلول فصل الربيع

وكان من بين البائعين حسن صاحب فرش ملابس وضع به مسجل صوتي يعرض من خلاله عروضه علي الملابس الشتوية لجذب الزبائن، بالحديث معه قال " اقوم بالحضور إلي السوق منذ سنوات طويلة، وبطبيعة الحال نبيع الملابس الثقيلة بتخفيض سعرها في هذا التوقيت من كل عام، خاصة وأن الزبون يبحث عن الملابس الخفيفة مع حلول فصل الربيع.

وتابع نبيع الهودي الشبابي بسعر 150 جنيها، والجاكت الوتر بروف بسعر 200 جنيه، بينما سعر البنطلون الجينز 100 جنيه فقط، والقماش بسعر 75 جنيها، وجميع المنتجات صناعة مصرية بجودة عالية".

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أصغر بائع.. "مصطفى" ينتظر الإجازة لمساعدة أبيه فى سوق الجمعة

سوق الجمعة بالسيدة عائشة

يعد سوق الجمعة واحدًا  من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود في أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.

سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة صاحب فرش ملابس الملابس الجاهزة بيع الملابس سوق الجمعة بالسيدة عائشة

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