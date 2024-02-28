الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

أحمد عز
أحمد عز

شهدت منطقة عزبة حمادة، التابعة لـ حي المطرية زحامًا كبيرًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأمر الذي أصاب الشوارع الرئيسية بحالة من الشلل المروري التام، مثلما كشفت بعض الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل قبل أيام من حلول شهر رمضان، خاصة أن هذه المنطقة تشتهر خلال السنوات الماضية بتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في مصر.

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بالتواصل مع أحد قاطني المنطقة، وهو شاب عشريني يدعى أحمد، قال: "الحمد لله منطقتنا أصبحت أشهر مكان في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل وجود أكبر مائدة إفطار جماعي بها، الأمر الذي يجعلها دائمًا مقصدًا لعدد من مشاهير المجتمع لزيارتها وتناول الإفطار الجماعي بها، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم علمنا أن الفنان أحمد عز سيزورنا لتصوير مشاهد إعلان جديد سيتم عرضه في شهر رمضان الكريم وتحديدًا منتصف الشهر.

واستعدادًا لشهر رمضان، حرص الأهالي على تزيين شوارع المنطقة لاستقبال شهر الصوم، وتدور قصة الإعلان عن مائدة إفطار شهيرة بالمطرية تبرز مدى الحب والود الذي يتمتع به المصريون بصفة عامة وأهالي المنطقة بصفة خاصة، وبالفعل حضر أحمد عز إلى المنطقة والتف حوله سكان عزبة حمادة لتحيته والتقاط سيلفي وصور تذكارية معه، وهو ما قابله عز بكل ترحاب، لدرجة قيامه بالرقص مع الأهالي على بعض مقطوعات الموسيقى الرمضانية وبعض الأغاني الشعبية، الأمر الذي تسبب في زحام كبير بالشوارع المحيطة بعزبة حمادة التي تستعد لتنظيم الإفطار الجماعي مع حلول شهر رمضان بعد أيام قليلة".

زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية
حي المطرية منطقة عزبة حمادة التواصل الاجتماعي شهر رمضان الكريم مائدة إفطار جماعي

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