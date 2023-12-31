الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد عز يكشف عن مشاريعه الفنية في ٢٠٢٤ وصعوبة تقديمه عمل فني بشهر رمضان

أحمد عز
أحمد عز

قال النجم أحمد عز إنه يتمني أن تكون سنة سعيدة وخير علي الجميع، ونجاحي أشعر به من خلال تقدير الناس وسعادتهم بما أقدمه وأيضاً الجوائز التي يحصل عليها أي عمل فني أشارك به هي مصدر فخر وسعادة لي وهي نعمة كبيرة من ربنا. 

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنني منذ بدايتي الفنية وأنا لدي الطموح والرغبة في تقديم العديد من الأعمال الفنية المهمة والمتميزة والتي تنال احترام واستحسان الجمهور، وحتي الآن وأنا ما زالت لدي هذا الطموح وأتمني أن أظل أقدم أعمال تنال استحسان الجميع.

وعن فيلم كيرة والجن ونجاحه في ٢٠٢٣، قال النجم أحمد عز إن نجاح الفيلم يعود إلى وجود مخرج كبير مثل مروان حامد وأيضا كوكبة من الممثلين الكبار وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز، وكان لدينا حرص على أن نقدم عمل فني كبير ينال استحسان المشاهدين ويكون علامة مهمة وبارزة في تاريخ السينما، والنجاح بالتأكيد بيعود إلى أسرة الفيلم بالكامل.

وعن نصيحته التي يوجهها للفنانين في بداية مسيرتهم الفنية، قال: “يجب نؤمن بموهبتنا ونجتهد، وأن النجومية لها ثمن وندفعه من خلال حياتنا الشخصية”. 

وعن مشاريعه في العام الجديد ٢٠٢٤، أشار عز إلى أنني حاليا في الرياض أقدم تجربة جديدة من فيلم أولاد رزق، وأيضا هناك مشروع عمل فني آخر وفيلم آخر جديد في القاهرة، وفي الغالب لن استطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت.

وفي الختام، أكد عز أن أمنياته في ٢٠٢٤ أن تنتهي الحرب وأن يحفظ أهل فلسطين وهذه أمنيتي الأولي، كما أتمني لبلدي مصر النجاح والاستقرار وأيضا أتمني أن استمر في تقديم أعمال تسعد الجماهير.

النجم أحمد عز أحمد عز واحد من الناس عمرو الليثي فلسطين

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