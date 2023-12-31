أحمد عز يكشف عن أمنيته لغزة ومصر في عام 2024

كشف الفنان أحمد عز، عن أمنيته لعام2024، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون سنة سعيدة على مصر وأهالينا وعلى الأمة العربية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمر الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العمل في الفن هو الجائزة الكبرى وتقدير وحب الناس هو أكبر تقدير ونجاح، مؤكدًا أن تعليقات الناس مقابلتهم له بالشوارع هي قمة الرضى وتكريم لأي فنان.

وتابع، أنه بعد مرور كل هذه السنوات، فإنه يرى أنه لم يقدم شيئًا حتى الآن.

وعن نجاح فيلم "كيرة والجن"، هو وجود مخرج كبير مثل مروان حامد، والذي كان له عامل كبير في نجاح الفيلم وكذلك كوبكة الممثلين وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، لأن الجميع كان يشعر أنهم يقدمون شيئًا مهمًا جدًا للمشاهد والذي لايقبل بأنصاف النجاح.

ووجه نصيحة للنجوم الجدد مؤكدُا أن النجومية لها ثمن ولابد من دفعه من الحياة الشخصية والإلتزام الصحي.

غيابه عن السباق الرمضاني

وكشف أنه يشارك الآن في تصوير فيلم "ولاد رزق"، وفيلم آخر مع أحمد علاء، وهما من تأليف صلاح الجهيني، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في دراما رمضان هذا العام لانشغاله بتصوير الأعمال الفنية.

وأكد أنه يتمنى أن يزاح الهم من على أهالي غزة، وينتهي الاحتلال كما يتمنى لمصر الاستقرار والنجاح.