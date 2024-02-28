الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تستقبل الجمهور غدًا.. "مدبولى" يفتتح المعرض الرئيسى لـ أهلًا رمضان بمدينة نصر

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أرض المعارض بمدينة نصر، لافتتاح المقر الرئيسي لمعرض أهلًا رمضان، وكان في استقباله وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وعدد من عارضي المنتجات الغذائية.

وتطلق وزارة التموين رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الخميس.

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أسعار مخفضة وسلع متوفرة.. أماكن 15 فرعا لمعرض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

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محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية بالسلاسل التجارية ومعارض أهلا رمضان بطنطا

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلًا رمضان 2024» الرئيسي بصالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اليوم الأربعاء، لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15إلى 30%.

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وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلًا رمضان 2024 بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 ميلي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" 2024 على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

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ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال معارض "أهلًا رمضان"

وأصدر وزير التموين تعليماته للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض "أهلًا رمضان" على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض أهلًا رمضان.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ "القابضة الغذائية"، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أرض المعارض بمدينة نصر وزير التموين أهل ا رمضان رئيس الوزراء

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