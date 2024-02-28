الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحضور رئيس الوزارء...افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي اليوم الأربعاء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تطلق وزارة التموين رسميا مساء اليوم الأربعاء 28 فبراير، معرض «أهلا رمضان» الرئيسي، بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،على أن يستقبل المعرض جمهوره اعتبارا من الغد الخميس.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أكد أنه سيتم افتتاح معرض «أهلا رمضان 2024» الرئيسي بصالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر يوم الأربعاء لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات من 15% إلى 30%.

 

 

محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية بالسلاسل التجارية ومعارض أهلا رمضان بطنطا

وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلا رمضان 2024 بسعر 27 جنيها للكيلو،و الزيت ب 65 جنيها للعبوة 800 ميلي، والأرز 30 جنيهًا،و اللحوم بأسعار تبدأ من250 جنيها للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية والحوم بـمعاىض " أهلا رمضان" 2024على مستوي الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوارد وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

 

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تفاصيل أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان 2024

 

ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال معارض "أهلا رمضان "

وكان وزير التموين، قد أصدر تعليمات للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان على مستوي الجمهورية، لافتا إلى

استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض اهلا رمضان.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائيه، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكافة المعارض علي مستوي المحافظات بالإضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وزارة التموين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين معرض أهلا رمضان صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اللحوم والدواجن

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