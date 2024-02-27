جيران محمد عوض في ذكرى وفاته: "زملكاوي متعصب.. وأبناؤه يحتفظون بشقته "

في منطقة وسط البلد وتحديداً في العقار رقم 3 بشارع طلعت حرب، عاش الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض فترة تألقه الفنية بعدما أثرى السينما بعدد كبير من الأعمال الناجحة أهمها بدأها عند التحاقه بكلية الآداب جامعة عين شمس وتأسيس فرقة تمثيل بها وأعقب هذه الخطوة انضمامه لفرقة نجيب الريحاني قبل أن يترأسها.

من أشهر أعماله الفنية مسرحية "جولفدان هانم"، "نمرة 2 يكسب" التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، بجانب عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، وأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنح مسرح الزمالك تحت تصرف الفنان الراحل ليبدع به ويقدم عدد من العروض الفنية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لدرجة ان تم اطلاق أسمه عليه قبل ان تقوم الدولة بسحبه مرة أخرى في فترة الثمانينات وأطلق عليه الاسم الحالي مسرح الزمالك الذي يوجد بشارع ٢٦ يوليو.

ولد عوض 1930 بحي العباسية، قبل أن يتوفاه الله في 27 فبراير 1997 وتحل اليوم ذكرى وفاته الـ27 لذلك قامت “الدستور” بزيارة منزله في منطقة وسط البلد وهو عبارة عن شقة قام بشرائها ليتزوج بها زوجته الراحلة وزميلة الدراسة قوت القلوب التي كانت حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق، وكانت تعيش في احدي سرايات جاردن سيتي، فأراد عوض أن يكون عش الزوجية بنفس مستوى النسب العائلي .

تقابلنا مع أحد الأشخاص من جيران الفنان الراحل، يدعي عم محمود، حيث قال الفنان محمد عوض من أقرب الكوميديانات إلي قلبي، وواحداً من نجوم زمن الفن الجميل، خاصة فترة السبعينات التي بزغ نجمه فيها بصورة كبيرة، وكان يعيش في هذا العقار الكائن بشارع طلعت منذ زواجه، وحتي أبناءه لم يتركوه من بعده، وعدد منهم سلك مجال الفن مثل أبيهم، وكان رحمة الله عليه زملكاوي شديد الحب لنادي الزمالك، ويحرص دائماً على مشاهدة المباريات وحضورها بالملعب القديم حلمي زامورا، والانتماء الكروي هو الأخر المشترك الذي يجمعني به،بجانب أدواره الفنية الشهيرة التي قدمها، واشهرهم شرارة، ودوره في فيلم البحث عن فضيحة، وفي ذكرى وفاته نتمنى الرحمة له والمغفرة ".

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