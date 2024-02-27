الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جيران محمد عوض في ذكرى وفاته: "زملكاوي متعصب.. وأبناؤه يحتفظون بشقته "

الفنان محمد عوض
الفنان محمد عوض

في منطقة وسط البلد وتحديداً في العقار رقم  3 بشارع طلعت حرب، عاش الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض فترة تألقه الفنية بعدما أثرى السينما بعدد كبير من الأعمال الناجحة أهمها بدأها عند التحاقه بكلية الآداب جامعة عين شمس وتأسيس فرقة تمثيل بها وأعقب هذه الخطوة انضمامه لفرقة نجيب الريحاني قبل أن يترأسها. 

من أشهر أعماله الفنية مسرحية "جولفدان هانم"، "نمرة 2 يكسب" التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، بجانب عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة، وأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنح مسرح الزمالك تحت تصرف الفنان الراحل ليبدع به ويقدم عدد من العروض الفنية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لدرجة ان تم اطلاق أسمه عليه قبل ان تقوم الدولة بسحبه مرة أخرى في فترة الثمانينات وأطلق عليه الاسم الحالي مسرح الزمالك الذي يوجد بشارع ٢٦ يوليو.

ولد عوض 1930 بحي العباسية، قبل أن يتوفاه الله في 27 فبراير 1997 وتحل اليوم ذكرى وفاته الـ27 لذلك قامت “الدستور” بزيارة منزله في منطقة وسط البلد وهو عبارة عن شقة قام بشرائها ليتزوج بها زوجته الراحلة وزميلة الدراسة قوت القلوب التي كانت حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق، وكانت تعيش في احدي سرايات جاردن سيتي، فأراد عوض أن يكون عش الزوجية بنفس مستوى النسب العائلي .

تقابلنا مع أحد الأشخاص من جيران الفنان الراحل، يدعي عم محمود، حيث قال الفنان محمد عوض من أقرب الكوميديانات إلي قلبي، وواحداً من نجوم زمن الفن الجميل، خاصة فترة السبعينات التي بزغ نجمه فيها بصورة كبيرة، وكان يعيش في هذا العقار الكائن بشارع طلعت منذ زواجه، وحتي أبناءه لم يتركوه من بعده، وعدد منهم سلك مجال الفن مثل أبيهم، وكان رحمة الله عليه زملكاوي شديد الحب لنادي الزمالك، ويحرص دائماً على مشاهدة المباريات وحضورها بالملعب القديم حلمي زامورا، والانتماء الكروي هو الأخر المشترك الذي يجمعني به،بجانب أدواره الفنية الشهيرة التي قدمها، واشهرهم شرارة، ودوره في فيلم البحث عن فضيحة،  وفي ذكرى وفاته نتمنى الرحمة له والمغفرة ".

428291966_1865603027274615_4178870487219614637_n
428291966_1865603027274615_4178870487219614637_n

428214886_373477098829466_3336981395502599357_n
428214886_373477098829466_3336981395502599357_n
منطقة وسط البلد شارع طلعت حرب الفنان الكوميدي محمد عوض السينما الفنية مسرحية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

جيران محمد عوض في ذكرى وفاته: "زملكاوي متعصب.. وأبناؤه يحتفظون بشقته "

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة