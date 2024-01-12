"3 كتاكيت بـ 10جنيه".. "عم عباس" يروي حكايته مع الكتكوت الملون من سوق الجمعة

افترش الحاج عباس محمد، أحد أبناء محافظة سوهاج، الأرض في سوق الجمعة بحي السيدة عائشة، ومعه صناديق من الكتاكيت الملونة بالأصفر والأحمر.



قال عباس محمد، لـ « الدستور» إنه يأتي كل أسبوع إلى سوق الجمعة ليبيع الكتاكيت الملونة، والتي يتم تربيتها ورعايتها في المنزل، معقبًا:« شغال فيها من سنين ».



وأوضح بائع الكتاكيت في سوق الجمعة، أنه يلون الكتاكيت بألوان طبية حتى لا تصاب بضرر أو أذي من الألوان الصناعية، معلقًا:« أبيع الـ 3 كتاكيت بـ 10 جنيهات».

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، ومعروفة ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة، سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

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