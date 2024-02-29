السودانى 300 والبلدى 320.. إقبال كبير على اللحوم فى "أهلاً رمضان" بأرض المعارض

بعد لحظات قليلة من افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمقر الرئيسي لمعرض أهلاً رمضان، لمستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، بأرض المعارض في مدينة نصر، حرص عدد من المواطنين علي شراء ما يلزمهم من شادر اللحوم الموجود بالدور الأرضي للمعرض، وبلغت أسعار اللحوم البلدية ٣٢٠ جنية، بينما السوداني ٣٠٠ جنية .

وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلًا رمضان 2024 بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 ميلي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم بمعارض "أهلًا رمضان" 2024على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلًا رمضان 2024» الرئيسي بصالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اليوم الأربعاء، لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15إلى 30%

وتطلق وزارة التموين رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الخميس.

ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال معارض "أهلا رمضان"

وأصدر وزير التموين تعليماته للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض “أهلًا رمضان” على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض أهلًا رمضان.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

معرض أهلًا رمضان