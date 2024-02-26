الكيلو بألف جنيه.. تجار بن يكشفون الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعاره

يواصل البن الارتفاع الجنوني في أسعاره للشهر السادس علي التوالي وهو ما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى البحث عن حيل بديلة لتوفير فنجان القهوة اليومي الذي اعتادوه بتكلفة أقل سواء عن طريق تقليل مقدار الكمية في المرة الواحدة، أو عن طريق تناول مشروبات ساخنة أخرى مثل الشاي واليانسون.

“الدستور” قامت بجولة ميدانية بعد من المحلات المتخصصة في تحميص وبيع البن، للوصول إلي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وكانت البداية داخل محمصة شهيرة بالهرم وتحديداً المريوطية تحدثنا مع صاحبها ويدعي علي الذي قال: "بالطبع هناك ارتفاع كبير في أسعار البن خلال الأشهر الماضية، لدرجة جعلت عدد كبير من رواد مواقع التواصل يطلقون كوميكس وإفيهات بسبب هذه الزيادة الكبيرة، ويعود أسبابها إلي قلة المنتج نفسه في عدد كبير من الدول التي تقوم بزراعة حبات البن، مما أثر علي حجم البيع والشراء بالكثير من البلدان، ومنها منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل سعر كيلو البن السادة إلي 480 جنيهًا، والمحوج إلى 600 جنيه، بجانب الأنواع الأخري الأعلي سعراً، حيث وصلت بعض الأنواع إلي ١٠٠٠ جنيه، ونتمني خلال الأيام القادمة تثبيت السعر عند هذا الحد حتي لا يتفاقم مع دخول شهر رمضان، وبصفتي اعمل في هذا المجال منذ 20 عامًا، احذر من غش بعض ضعاف النفوس البن، حيث يقومون بخلط نبات البسلة معه، وأيضاً الفول السوداني ".

وفي محل شهير لبيع البن بمنطقة الدقي، تحدثنا مع المسئول عن المكان ويدعي خالد، حيث قال " أزمة ارتفاع سعر البن سببها الرئيسي جشع بعض المستوردين، الذي يقوموا برفع السعر من حين لأخر، وهو الأمر الذي يساعد في تذبذب حجم المعروض مقارنة بالإقبال، خاصة أن فنجان القهوة يتحكم في عدد كبير من مزاج المصريين، وهناك من يحضر بصفة يومية لشراء البن، وخلال الفترة الأخيرة زاد هذا الاقبال بسبب خوف البعض من استمرار ارتفاع السعر قبل شهر رمضان".

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