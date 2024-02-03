"البسلة والأسبرتام" في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره بالأسواق

حالة من الشكوى انتابت الكثير من المواطنين حاليًا من مذاق فنجان القهوة الخاص بهم أحد مصادر مزاجهم الرئيسي مؤكدين أنه ليس المذاق الذين اعتادوا على تناوله، ليخرج بعض تجار البن أنفسهم كاشفين عن أن حالة غش البن الدائرة حاليًا من البعض وراء هذا الأمر، ولكن السرّ هذه المرة في محصول “البسلة”.

إذ كشف تجار البن أن البعض يلجأ حاليًا إلى غش البن بإضافة محصول البسلة المجففة إليه لبيعه بسعر أرخص في الوقت الذي ارتفع سعره عالميًا بصورة ملحوظة، مؤكدين أن الأمر لم يتوقف عند محصول البسلة فقط بل شمل إضافات أخرى من بينها ما هو ضار جدًا بالصحة.

"الدستور" تواصلت مع أحد هؤلاء التجار الذي كشف عن طريقة غش البن على صفحته على “فيس بوك” محذرًا المواطنين من الشراء من أماكن مجهولة.

تاجر: حتى التحميص أمام الزبون لا يضمن عدم الغش

إذ يقول محمد رمضان وهو تاجر بن بمدينة رشيد في محافظة البحيرة في حديثه لـ"الدستور" إن ضميره أملى عليه كشف طرق غش البن الذي يتبعها البعض من خلال منشوره على الفيس بوك موضحًا أنه قد بيّن من خلاله أن هناك بعض التجار ممن يلجأوا إلى شراء البسلة المجففة وهي بسعر لا يتعدى الـ 35 جنيه فقط - والتي كانت قبل أزمة أيضًا لا يتعدى سعرها الـ 14 جنيه فقط ولكن ومع الأزمة وزيادة استخدام تجار البن لها في الغش ارتفع سعرها فأصبح كذلك.

وتابع أنه يتم تحميص هذه البسلة ثم خلطها مع أحد أنواع البن الأصلي الذي يوضع منه كميات قليلة، وبالتالي يمكن بيع البن في هذه الحالة بسعر 300 جنيه بدلًا من بيعه بسعر 400 جنيه وهو السعر الأصلي له، واستطرد تاجر البن أن هناك من يضع على الكيلو بن 9 كيلو من البسلة، موضحًا أن هنا يجب عليه وضع إضافات أخرى مثل روافع للوش مثل الكربوناتو، ومكسبات طعم وهي مواد ضارة جدًا للإنسان.

كما أكد رمضان أنه حتى أثناء تحميص البن أمام الزبون قد ينخدع ويكون المحمص هو محصول البسلة وليس البن مشيرًا إلى أن ما يمكنه كشف ذلك هم تجار البن فقط، لذا نصح رمضان الزبون بضرورة شراء البن من مكان موثوق فيه، وألا يسترخص في الشراء، مشيرًا إلى أن أقل سعر للبن هو 450 جنيه، وأي سعر أقل من ذلك يعني أنه بن مغشوش.

وكانت قد وجهت إحدى المتابعات عبر صفحتها على الفيس بوك بلاغًا إلى وزارة الصحة والتموين تشكو فيه من مذاق البن الذي اشترته من فترة قليلة موضحة أنها كانت قد اشترت إحدى الأنواع وفوجئت أن له وجه سميك على غير العادة، كما أن رائحته ليست كالمعتادة، إضافة إلى مذاقه الذي وصفته بأنه لايطاق تذوقه.

تاجر يوضح كيفية التفرقة بين الأصلي والمغشوش

ومن ناحيته؛ أوضح فريد أحمد أحد تجار البن، بعضًا من الفروق التي يجب معرفتها للتمييز بين البن المغشوش والأصلي موضحًا أن أولها في حال عصر ليمون على البن إذا حدث " فوران" يكون مضافًا إليه كربوناتو أي مغشوشًا، أما في حال وضع فوق البن مياه ساخنه دون تقليب وتكتل إذن يكون مضافًا إليه نشا، وتابع أنه في حال تذوق البن ولو لم يكن فيه أيًا من طعم المرارة يعني ذلك أنه مضافًا إليه مادة الاسبرتام "الخطرة" (محلي صناعى).

ظهرت حديثُا 3 دراسات صنفت الأسبارتام كمادة قد تكون مسرطنة، الأولى في عام 2014 وشملت قرابة نصف مليون شخص يتناولون المشروبات الغازية والتي تم ربطها بالإصابة بأورام الكبد، أما الدراسة الثانية كانت عام 2022 والتي ربطت بين الأسبارتام وسرطان الكبد خاصه في حال الإصابة بمرض السك، و الدراسة الثالثة شملت مليون مستهلك لمادة الأسبارتام وربطت بين تناولها وزيادة نسبة الإصابة بسرطان البنكرياس.

استكمل إذا ظهر في البن ذرات بيضاء مقرمشة ذلك يعني أنه مضافًا إليه مانعًا للمرارة، وفي حال لاترقد القهوة أسفل الكوب أو الفنجان فهو مضافًا إليه محسنًا للقوام، أما إذا تغير لون القهوه للأفتح فإن ذلك يعني أنه مضافًا إليه قمح.

المناخ والنينو تسبب في ارتفاع أسعار البن عالميًا

يٌذكر أنه قد تسبب تغير المناخ فى عدة دول فى العالم في ارتفاع أسعار البن فى دول الإنتاج، وخاصة البرازيل، إذ أن البرازيل سجلت ارتفاعًا جديد فى أسعار القهوة، وذلك نتيجة للجفاف الشديد الذى تعانى منها منطقة ميناس جيرايس فيها وهي المنطقة المسئولة عن حوالى 30% من إنتاج البن فى البرازيل، حسبما قالت صحيفة "لا برينسا" البرازيلية.

وتشير الإحصائيات إلى انه فى الفترة بين يناير وأكتوبر قد انخفض حجم صادرات البن بأكثر من 12% فى السلفادور، وبلغ متوسط ​​سعر القنطار من القهوة 161.53 دولار فى نوفمبر، أن الأرقام يمكن أن تظل كما هى كما هى فى عام 2022، كما انخفض محصول البن بمقدار 163.892 قنطار فى نوفمبر، وكذلك وفي السلفادور تسبب الجفاف والحرارة الذي تشهدها في الضرر في إنتاج البن، معرضًا إنتاجه هو وغيره من المحاصيل الزراعية للخطر.

وأوضح رئيس جمعية القهوة السلفادورية (أكافيسال)، سيرجيو تيكاس، أن هناك مخاطر تهدد القهوة السلفادورية العطرية، والتي تعد من أغلى أنواع البن فى السوق العالمية، وحذر من أنه إذا لم تهطل الأمطار فلن يكون لديهم إنتاج هذا العام، كما تابع أن ظاهرة النينيو التى تسبب جفافا جويا فى عدة مناطق من بلادنا تهدد مزارع البن ومحاصيلنا الأخرى.

كما قد شهدت دولة المكسيك المكسيك فى بداية عام 2024 الجديد ارتفاعًا فى أسعار بعض المنتجات الغذائية من بينها القهوة وذلك بنسبة من 70% إلى 100%.