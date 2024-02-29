إقبال كبير فى أول أيام افتتاح منفذ "أهلًا رمضان" الرئيسى بأرض المعارض (صور)

شهد المنفذ الرئيسي لمعرض “أهلًا رمضان” بأرض المعارض في مدينة نصر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بعد ساعات قليلة من افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له، وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وأعلنت أجنحة الملابس الجاهزة عن خصم 50 جنيها على عدد من الملابس، حيث بلغ سعر “الهودي الشبابي” 100 جنيه فقط، وأيضًا البلوزة الحريمي 100 جنيه، بينما سعر الجاكيت 150 جنيها، وهي التخفيضات التي لاقت استحسان وقبول عدد كبير من المواطنين في أول أيام استقباله للجمهور.

وتطرح وزارة التموين السكر الحر داخل معارض أهلًا رمضان بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ65 جنيهًا للعبوة 800 مللي، والأرز 30 جنيهًا، واللحوم بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، كما تطرح الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو.

وشددت وزارة التموين على استمرار المتابعة والرقابة على توافر السلع الغذائية بمعارض "أهلًا رمضان" 2024 على مستوى الجمهورية، التي تضم بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة.

كما تطلق وزارة التموين العديد من المنافذ المتنقلة بالميادين والمناطق النائية، بالإضافة إلى الشوادر وتوفير السلع بنفس تخفيضات أهلًا رمضان 2024.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أنه من المقرر افتتاح معرض «أهلًا رمضان 2024» الرئيسي بصالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر اليوم الخميس، لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 15 و30%.

وأصدر وزير التموين تعليماته للقابضة الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض "أهلًا رمضان" على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بمعارض أهلًا رمضان.

وأشار وزير التموين إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع على شراء السلع الغذائية خلال الشهر الكريم.

وتضخ القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، 55 ألف طن سكر بكل المعارض على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة

اهلا رمضان

اهلا رمضان