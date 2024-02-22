"هنا عاشت تحية كاريوكا".. سبعيني يروي لـ"الدستور" ذكريات 15 عامًا داخل شقة كورنيش النيل

عشقت الفن منذ نعومة أظافرها، مما اضطرها إلي ترك أسرتها بالإسماعيلية، وشد الرحال إلي القاهرة في بدايات القرن الماضي، لتنضم لفرقة بديعة مصابني عام 1935، وتنجح سريعًا في حفر اسم تحية كاريوكا كأحد أشهر الراقصات في تاريخ مصر والوطن العربي.

ولدت “كاريوكا” في مثل هذا اليوم عام 1915، ووافتها المنية عام 1999، بعد إصابتها بمرض رئوي.

ذكرى ميلاد تحية كاريوكا

وشاركت تحية في 125 عمل سينمائي، كان أشهرها “شباب أمرآة” و"السكرية" و"سمارة"، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية.

واشتهرت بموقفها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال فترة هروبه من الاحتلال الإنجليزي، حيث استضافته بإحدى الشقق السكنية الخاصة بها بمحافظة الجيزة.

وفي ذكرى ميلادها، “الدستور” انتقلت إلى محل السكن الأخير لأشهر راقصات مصر والوطن العربي تحية كاريوكا.

“هنا عاشت تحية كاريوكا”.. لافتة تابعة لمشروع التنسيق الحضاري وضعت على مدخل أحد العقارات القديمة على كورنيش النيل تكريمًا لأحد أشهر رموز الفن المصري.

عدسة "الدستور" رصدت معالم المنطقة التي عاشت فيها “كاريوكا” قبل أن تلتقي بالرجل السبعيني “عم صبحي” والذي عاصر الفنانة الكبيرة خلال إقامتها في العقار.

وقال:"كاريوكا عاشت هنا حوالي 15 سنة، مع زوجها المؤلف الراحل فايز حلاوة، لكن بعد انفصالهما قررت ترك شقتها والانتقال إلى أخرى تملكها بحي الدقي".

وتابع: “مشروع عاش هنا وضع اللافتة علي هذا العقار لأنها عاشت هنا لفترة من عمرها”.

وواصل: “الفنانة كانت إنسانة جميلة ومتواضعة ويُحبها الجميع، ودائمًا ما كانت تستقبل أقرب أصدقائها وعلي ما أذكر كان على رأسهن الفنانة فاتن حمامة والفنانة فيفي عبدة، التي كانت تربطها بها علاقة صداقة قوية جدًا”.

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