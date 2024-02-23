الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى وفاة بركات.. حكايات المخرج الراحل مع جيرانه في عمارة "الإيموبيليا"

ذكرى وفاة هنري بركات
ذكرى وفاة هنري بركات

"في بيتنا رجل، دعاء الكروان، حسن ونعيمة" مجموعة من الأفلام السينمائية الناجحة، للمخرج الراحل هنري بركات، الذي اثري تاريخ الفن المصري برصيد 80 فيلمًا سينمائيًا، وتحل اليوم ذكرى وفاته الـ27، وكان ميلاده عام 1914م، وترجع أصوله إلي بلاد الشام قبل مجيئه إلى مصر، والاستقرار بها.

ذكرى وفاة هنري بركات

عاش بركات في واحدة من أشهر عمارات وسط البلد، وهي عمارة الإيموبيليا، التي اشتهرت قديمًا بوجود عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل بها،  قمنا بزيارتها لرصد ما تبقى من ذكريات للمبدع السينما المصرية، وعند الدخول إلى مدخل العمارة، تقابلنا مع أحد أفراد الأمن الخاص بالعقار، وبالحديث معه قال "المخرج الكبير هنري بركات، كان يعيش في شقة الفنان الكبير الراحل أنور وجدي عقب وفاته، وأعقبه وجود ابنتي المخرج الراحل بها، وفي الفترة الأخيرة، أصبحت العمارة محط أنظار عدد كبير من رواد منطقة وسط البلد، بسبب تصميمها الهندسي المميز، وأيضًا ذاع صيتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود مشاهير الزمن الجميل بها، وهو الأمر الذي ساعد في مجيء بعض الشباب والفتيات للتصوير مع مدخل العمارة التي تنقسم إلى مبنيين متواجهين، وقد عاش بالعمارة عددكبير من المشاهير السابقين، مثل الفنان نجيب الريحاني، الفنانة ليلي مراد في بدايتها، الفنان أنور وجدي، الفنان محرم فؤاد، وحاليًا المخرج خالد الحجر".

هنري بركات

وبالحديث مع شخص آخر وهو مهندس معماري يدعى عادل حسيب، أحد قاطني العقار، قال: "بطبيعة الحال لا أعلم شيء عن المخرج الراحل بركات، سوي أعماله الفنية الناجحة، لكني لم احضر فترة تواجده بالعمارة، لأني من قاطنيها الجدد، حيث لم يمضي على فترة وجودي سوى عشرون عامًا، وكان المخرج الراحل قد رحل عن دنيانًا قبل هذا التاريخ، لكنه يبقى واحدًا من مبدعي الاخراج في تاريخ  السينما  المصرية".

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