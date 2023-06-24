محرم فؤاد.. صوت النيل المغنواتى

تحل ذكرى ميلاد المطرب محرم فؤاد الذى يوافق ٢٥ يونيو من كل عام، وهو نجم عبّر بصوته عن شخصيته، ولُقب بـ«صوت النيل» و«المغنواتى».

يعد الفنان الراحل محرم فؤاد أحد كبار نجوم الطرب، واستطاع أن يجد له مكانًا مميزًا بين عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل عندما اكتشفه المخرج هنرى بركات وقدمه فى فيلم «حسن ونعيمة» لأول مرة كوجه جديد، واستمر فى عالم الفن والإبداع حتى رحيله.

أحب محرم الغناء منذ أن كان فى سن الرابعة، وحرص على تطوير موهبته فى الغناء حتى أصبح من أشهر المطربين، وكان فيلم «حسن ونعيمة» بوابته لدخول عالم التمثيل.

بلغ رصيده الغنائى حوالى ٩٠٠ أغنية، منها ٥٠٠ أغنية بين العاطفية والشعبية و٤٠٠ أغنية وطنية لمصر والعالم العربى، منها ٢٠ أغنية لفلسطين لدرجة أن البعض كان يظن أنه فلسطينى الأصل.

اشتهر المطرب محرم فؤاد بتعدد زيجاته، فقد تزوج ٧ مرات، الأولى من تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم ١١ فى عدد أزواجها، وبعد انفصالهما تزوج من سيدة أجنبية، لكنه انفصل عنها سريعًا، أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون، وأنجب منها ابنه طارق، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، وتسبب هذا فى انفصاله عن والدة ابنه الوحيد.

الزيجة الرابعة كانت من ملكة جمال العالم اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمه الأخير «الملكة وأنا»، وقد تعرف عليها أثناء التصوير فى لبنان عام ١٩٧٥، وفى نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها فى قضية آداب شهيرة، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التى بقيت معه حتى وفاته.