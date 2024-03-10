موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية

يختلف موعد شم النسيم ٢٠٢٤ من عام لآخر، وتزامن شم النسيم 2024 في الأعوام الماضية مع شهر رمضان مما حرم الكثير من الأسر المصرية من قضاء شم النسيم بالطريقة المفضلة لديهم، لذا زاد التساؤل هذا العام عن موعد شم النسيم ٢٠٢٤، وهل شم النسيم سيكون في رمضان، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

شم النسيم 2024 شهر كام؟

يوافق شم النسيم 2024 هذا العام شهر مايو، سيكون موعد شم النسيم 2024 يوم الاثنين 6 مايو 2024.

وشم النسيم هو أجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك باجر كامل، وشم النسيم بداية فصل الربيع. حيث نشأ من مهرجان شمو المصري القديم.

ويقضي المصريون شم النسيم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، ويتناولون الطعام التقليدي من الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

وكان أول احتفال بشم النسيم خلال العصر المصري القديم (حوالي 2700 قبل الميلاد) واستمروا في الاحتفال به خلال العصر البطلمي والعصر الروماني والعصور الوسطى وحتى يومنا هذا.

الإجازات الرسمية 2024

الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل: عيد الفطر المبارك

الخميس ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ٠١ مايو: عيد العمال

الإثنين ٠٦ مايو: عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو: وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو: عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٠٨ يوليو: بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

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