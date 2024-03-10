"اقتصادية قناة السويس" تستقبل سفير لاتفيا لبحث سبل التعاون

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أندريس رزان، سفير دولة لاتفيا بالقاهرة؛ لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في موانئها التابعة والخدمات اللوجستية والقطاعات الصناعية التي تستهدفها.

وفي بداية اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية بإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي تمثل العديد من الفرص، كما أنها تمثل الحل الفاعل للعديد من التداعيات العالمية الراهنة، وذلك من خلال 4 مناطق صناعية تمثل الموقع الأفضل لأي توسعات مرتبطة بمختلف الأسواق العالمية؛ نظرًا لقدرتها على استيعاب مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها مع المناطق اللوجستية و6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بما يضمن سهولة ويسر في حركة التجارة.

التحول الأخضر

كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية حققت خطوات رائدة في مجال التحول الأخضر، والذي يمثل أحد أهم أوجه التعاون مع الدول الأوروبية من خلال إنتاج الوقود الأخضر وصناعاته المكملة والمغذية بالإضافة إلى خدمات تموين السفن به.

وأشار أيضًا إلى تطلع المنطقة الاقتصادية نحو التوسع في المجالات التكنولوجية، حيث تولي المنطقة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا لمشروعات مراكز البيانات والتي تسمح بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس، كما أن ذلك يدعم تعظيم الاستفادة من المواهب والثروة البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

من جهته، عبَّر أندريس رزان، عن سعادته بهذا اللقاء لمعرفة المزيد عن نشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن الوقت الراهن يؤكد ضرورة الاعتماد على مصادر مختلفة للطاقة وخاصة الطاقة الخضراء، كما أكد أن هناك العديد من الشركات التي تهتم بالمجالات التكنولوجية وتتطلع للاستفادة من المواهب المصرية وتبادل الخبرات في هذا المجال، ودعا المنطقة الاقتصادية للمشاركة في لقاء تعقده الغرفة التجارية بلاتفيا مع الجانب المصري في يونيو المقبل بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين.