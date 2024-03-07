الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة 15% رسميًا

المرتبات
المرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. يتساءل كثير من المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وصافي المرتب بعد الزيادة 2024، وموعد الحصول عليها.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة 15% رسميًا 

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 

وزادت انشغال المواطنين بموعد قبض مارس 2024 والمقرر تطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي خلاله ومعرفة صافي المرتب بعد الزيادة 2024.

موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات 

اقرا وزارة المالية حزمة من الحماية المجتمعية بقيمة 180 مليار جنيه علي أن يتم تطبيقها مع مرتبات شهر مارس وتتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1000 جنيه و1200 جنيه، ويستطيع الموظف معرفة قيمة المرتب حسب الدرجة الوظيفية بعد زيادة الدرجات الوظيفية.

جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024

  • مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة ارتفعت من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه  بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة ارتفعت من 4500 جنيه إلى 6500 جنيه بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة ارتفعت من 5000 جنيه إلى 7000 جنيه بواقع ألفي جنيه.

صافي المرتب بعد الزيادة 2024

  • مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة ارتفعت من 5500 جنيه إلى 7500 جنيه بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية  ارتفعت من 6000 جنيه إلى 8000 جنيه بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الأولى ارتفعت من 7000 جنيه إلى 9000 جنيه بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الأولي أ (مدير عام ) ارتفعت من 8000 جنيه إلى 10000 جنيه بواقع ألفي جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية العليا ارتفعت من 9000 جنيه إلى 12000 جنيه بواقع ثلاثة آلاف جنيه.
  • مرتبات الدرجة الوظيفية الممتاز ارتفعت من 11000 جنيه إلى 14000 جنيه بواقع ثلاثة آلاف جنيه.
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بالتزامن مع رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

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مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وحد أدنى 6000

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 (21، 24، 25، 26، 27).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات وزارة المالية جدول زيادة المرتبات

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