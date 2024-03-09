"البريد المصرى" يعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ إنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 4500 مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

تشغيل 109 مكاتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه قد تقرر تشغيل 109 مكاتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا؛ وذلك بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه قد تقرر أيضًا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل ليلية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، بهدف توفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

مؤكدًا أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسيه بالهيئة ستعمل على متابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم إن وجدت.