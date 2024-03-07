الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قرار جمهوري بالموافقة على استضافة مصر مركز التدريب الإقليمي لاتحاد البريد العالمي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.                 

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

يأتي القرار الجمهورى بعد ان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادي الآخرة سنة 1445 هــ (الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م)، قرار وزير الخارجية رقم 1 لسنة 2024 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16-9-2023 بشأن الموافقة على «اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى»، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 20-12-2023؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26-12-2023؛ قرر: 

(مادة وحيدة) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16-9-2023 بشأن الموافقة على «اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى»، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023 صدر بتاريخ 21-1-2024 وزير الخارجية سامح شكري.

لرسمية رئيس جمهورية مصر العربية اتفاقية استضافة لاتحاد البريد العالمى جمهورية مصر العربية مركز التدريب الإقليمى رئاسة الجمهورية

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