16.6 مليار جنيه لزيادة الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

تعمل الدولة المصرية علي رفع مستو المعيشة لمواطنيها وذلك من خلال رفع الحزم الاجتماعية الخاصة بهم وزيادة المرتبات وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما تم تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.





و تم زيادة مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ومكافأة التدريس وحافز الجودة بالنسبة لـ أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الاشراف على الرسائل العلمية الى 375 جنيها مكافأة لـ الأستاذ، و350 جنيها مكافأة لـ الأستاذ مساعد، وزيادة 300 جنيه للمدرس.

وجاء جدول زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس كالتالي:

1. الاستاذ.. مكافأة التدريس 500 جنيه..حافز الجودة 1400..الاشراف على الرسائل 375

2. الاستاذ المساعد..مكافأة التدريس 400جنيه..حافز الجودة 1200.. الأشراف على الرسائل 350 جنيه.

3.مدرس.. مكافأة التدريس 350 جنيها.. حافز الجودة 900.. الأشراف على الرسائل 300 جنيها

4- المدرس المساعد..حافز جودة 800 جنيه.. مكافأة التدريس 300

5- المعيد.. حافز الجودة 700 جنيه.. مكافأة التدريس 250

وفي هذا السياق نشرت الجريدة الرسمية أنه اعتبارا من أول مارس سنة 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجـور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئات العامة الخدميـة والاقتصادية، للدرجة الممتازة 12 ألف جنيه، والعالية 10 آلاف جنيه، والمدير العام 9 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 7500 جنيه.

وجاء قرار رئيس الوزراء رقم 630 لسنة 2024، بشأن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخـاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة 1961 المشار إليهمـا، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية، من أول مارس 2024.

ويبلغ حافز الجودة للأساتذة 1200 جنيه شهريًا، والأستاذ المساعد 1000 جنيه شهريًا، والمدرس 800 جنيه شهريًا، والمدرس المساعد 600 جنيه، والمعيد 500 جنيه ويمنح أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما مكافـأة تـدريس إضـافية، اعتبارًا من أول مارس 2024، تبدأ بـ500 جنيه للأساتذة، و250 جنيها للمعيدويمنح أعضاء هيئة التدريس والأسـاتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، مكافأة إضافية نظير الإشـراف على الرسائل العلمية، وللأستاذ 375 جنيه والمدرس المساعد 350 جنيها والمدرس نحو 300 جنيه.