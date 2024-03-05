الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس "المنطقة الاقتصادية" يتفقد المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة (صور)

رئيس الهيئة الاقتصادية
رئيس الهيئة الاقتصادية يتفقد المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة

قالت أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، إن القيادة السياسية تتبنى تنمية وتطوير محور قناة السويس الاستراتيجي والتنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاح هذا التطوير، موضحة أن السويس الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع ذات الموقع المتميز في محور العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية للقناة والمستقبل للاستثمار بالمنطقة.

أضافت مخلوف أن هيئة المجتمعات حرصت على تطبيق معايير الجودة والتطوير النوعي بجميع مراحل وقطاعات المدينة منذ لحظة اختيار الموقع والتخطيط والتخصيص، ثم التنفيذ والمتابعة وصولاً لدخولها خدمة المواطن المصري، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات.

جهاز "السويس الجديدة" يكشف خريطة مشاريع منطقة عتاقة وإنجاز المرحلة العاجلة

رئيس جهاز حدائق العاصمة ومسئولو "التضامن الاجتماعي" يتابعون تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة

السويس الجديدة لمنطقة الاقتصادية السويس المرحلة العاجلة عنوانا للتنمية

مواد متعلقة

أسماء مخلوف: ضخ استثمارات جديدة بقيمة 170 مليون بالسويس الجديدة

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

خالد الجندى يحذر من تصرف كارثى فى أموال الزكاة (فيديو)

ننشر أول صور لشاب قُتل على يد تاجر مخدرات فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟