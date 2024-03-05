رئيس "المنطقة الاقتصادية" يتفقد المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة (صور)

قالت أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، إن القيادة السياسية تتبنى تنمية وتطوير محور قناة السويس الاستراتيجي والتنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاح هذا التطوير، موضحة أن السويس الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع ذات الموقع المتميز في محور العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية للقناة والمستقبل للاستثمار بالمنطقة.

أضافت مخلوف أن هيئة المجتمعات حرصت على تطبيق معايير الجودة والتطوير النوعي بجميع مراحل وقطاعات المدينة منذ لحظة اختيار الموقع والتخطيط والتخصيص، ثم التنفيذ والمتابعة وصولاً لدخولها خدمة المواطن المصري، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات.