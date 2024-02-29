جهاز "السويس الجديدة" يكشف خريطة مشاريع منطقة عتاقة وإنجاز المرحلة العاجلة

كشفت أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن خريطة المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بعتاقة ونسب انجاز ومعدلات نمو المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة، موضحًا بأن يتم تنفيذ شبكة ري بالتنقيط وسياج شجري بطول 7 كم لحماية المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة من الأتربة.

وأوضحت أسماء، لـ"الدستور" أن التكلفة الإجمالية لعمل شبكة الري والسياج الشجري بقيمة 6 مليون جنية بينما تصل نسبة الانجار نحو 55% ويتم تنفيذ السياج للمحافظة على معالم البيئية بمنطقة الصناعية بعتاقة

وصرحت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن أعمال الحفر وتنفيذ شبكة الري لابد ان تلتزم فيها الشركة المنفذة بجودة الأعمال بالتوازي مع الجدول الزمني المحدد وذلك من خلال المتابعة المستمرة حيث يأتي ذلك ضمن التوجه العام للحكومة نحو بيئة خضراء متوازنة كما أن مشروع السياج الشجري سيسهم بشكل واضح في الاستفادة من مياه الصرف المعالج ناتج محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة..

وجهت رئيس الجهاز بضرورة التزام الشركة المشغلة بقص وتهذيب الأشجار والشجيرات وصيانة المسطحات الخضراء والمحافظة على الوجه الجمالي للمدينة وذلك للاستفادة من الموارد وتوازن البيئة...توازن البيئة الصناعية وتنوع النشاط وضع.خطوط عريضة تتضح معالمها كل يوم علي أرض المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة بل علي ارض مصر كلها.

ارتفاع معدلات انجاز المشاريع المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة

في السياق، أفادت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أن المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة تسابق الزمن وتقترب نحو الهدف حيث ارتفاع معدلات الانجاز جميع قطاعات بالمدينة والتي تضم تنفيذ 2064 وحدة سكنية بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 78% بينما سجل قطاع البنية التحتية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بقطاع المياه 54%

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن ارتفعت معدلات انجاز مشاريع شبكات الصرف الصحي نسبة 83% وقد حققت معدلات انجاز شبكة الطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة بنسبة 79% وبالنسبة لتنفيذ شبكة الري بلغت نسبة الانجاز تتراوح ما بين 35-50% وفيما يتعلق بمحطة الصرف العاجلة طاقة اجمالية تصل لنحو 1000 متر مكعب لكل يوم حيث تم الحفر بالكامل والتسوية وصب القواعد العادية باجمالي نسبة تنفيذ 10%.وفي قطاع الكهرباء بلغت نسبة الانجاز لأعمال شبكة الإنارة 15%

بالارقام ونسب الانجاز المشاريع الخدمية بالمرحلة العاجلة

أعلنت المهندسة أسماء مخلوف أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحله العاجله تتضمن تنفيذ سوق تجاري - حضانة - مدرسة حيث بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجاري نسبة 97%، بينما سجل نسبة انجاز تنفيذ الحضانةبنسبة الانجاز 35%، كما وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلاً بنسبة 45%.