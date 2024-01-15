الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مخلوف" تتابع أعمال المرافق بمنطقة عتاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، أنه بناءًا على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة أعمال التشغيل وصيانة المرافق بمحطات المياه والصرف، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من  أعمال الربط النهائي لعملية  إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول ٥٢٠٠م/ط، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة المرافق  طريق السويس /العين السخنة والطريق الدائري بقيمة إجمالية  تخطت 68.8 مليون جنيه.

https://www.dostor.org/4528635

 و تابعت «مخلوف» يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير عام المرافق والتشغيل  والصيانة بالجهاز الخط الناقل قطر 900 مم ورافع مياه الـ900 مم وتابعت عمليات ضخ المياه وحالة الطلمبات ومرتقبة الكميات بالشبكة والخط الناقل.

وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة للخطوط وجاهزية الرافع حفاظا علي بنية تحتية قوية ودعما لحركة الاستثمار بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة، موضحًا أن السويس الجديدة والمنطقة الصناعية بعتاقة ينتظرها مستقبل استثماري واعد بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية وجهود وسواعد القائمين عليها.

متابعة لخطة تطبيق السلامة والصحة المهنية 

وسياق متصل نوهت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة،  بأهمية توجيهات السلطة المختصة بالتوعية ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحطات وروافع المياه والصرف بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومتابعة للاجتماع الأول في نوفمبر 2023.

 

السويس الجديدة المرافق عتاقة منطقة الصناعية تطبيق السلامة الصحة

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