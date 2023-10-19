"السويس الجديدة" و"التنمية الصناعية" يستعرضان موقف أراضي عتاقة

عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، اجتماعًا مع الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، والذي ضم عددا من مسئولي هيئة التنمية الصناعية في مختلف التخصصات.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم، حضر الاجتماع ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضي، وذلك تنفيذًا لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.

مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات





وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي، والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين، كما تم مناقشة تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراجعة شروط التخصيص.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة للمرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقًا لجدول زمني محدد وبدقة.

على صعيد أخر، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، تنفيذاَ لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركاء التنمية في تنفيذ خٌطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة والذي يأتي اتساقًا مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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