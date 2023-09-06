الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حتى 14 سبتمبر

"التنمية الصناعية" تقرر مد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم لحجز ٧٩٠ فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ14 محافظة، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

 استمرار تلقي طلبات الحجز


وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى ٢٧ سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية ١.٧ مليون م٢، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.


ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) .

 

هذا وتكرر الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها ١٥٢ فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.

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