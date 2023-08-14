وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ 2064 وحدة"سكن كل المصريين" بالسويس الجديدة

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، نسب تنفيذ 2064 وحدة سكنية، جار تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأكد الوزير أهمية هذه المبادرة في توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، يستفيد بها أبناء المحافظة، موجها بضرورة الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات السكنية المستهدفة.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف - خلال جولتها التفقدية؛ لمتابعة سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان بمدينة السويس الجديدة، والوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة - إلى أن نسبة التنفيذ في القطاع السكني بوحدات المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لعدد 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية بلغت 65%، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة التنفيذ في قطاع المياه 34% وقطاع الصرف 75% وفي قطاع الطرق 65%، مشددة على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة وبرنامج الأعمال.

وقالت "إن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية وصلت 80%، بجانب البدء في أعمال الحفر والإحلال بموقع تنفيذ الحضانة، وكذا المدرسة بمنطقة الخدمات"، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات والانتهاء من الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال معالجة مياه الصرف الصناعي بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة طاقة 52 ألف م3 بالقطاع الأول بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف بالمدن الجديدة.

وشددت رئيس الجهاز - خلال الزيارة - على تكامل مراحل المعالجة بدءا من استقبال مياه الصرف الخام ووصولا لمياه معالجة ثنائيا بكفاءة وتعزيز الاستفادة منها.. مؤكدة ضرورة دقة تحاليل عينات الصرف لشركات ومصانع المنطقة والسيطرة الكاملة على خط الانحدار ورافع صرف الـ (ps1).

وفي ذات السياق.. اجتمعت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولي الجهاز، بممثلي القرى السياحية جنوب سوميد بالعين السخنة؛ لمناقشة مشكلات كميات وضغوط المياه بالقطاع السياحي الذي يتم تغذيته من محطة تحلية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال رافع مياه الـ 800 مم.

واستعرضت رئيس جهاز السويس الجديدة، منظومة المياه بشمال غرب خليج السويس والتغيرات التي طرأت بالمنطقة والتوسعات الحالية وما ترتب عليه من زيادة سحب كميات المياه بالقرى السياحية، كما استعرضت جهود الجهاز في تطوير منظومة المياه بشمال غرب ورفع كفاءة رافع مياه الـ 800مم المغذي للقرى السياحية جنوب سوميد، لتوفير كميات المياه اللازمة وبالضغوط المناسبة لكافة قرى القطاع السياحي جنوب سوميد.