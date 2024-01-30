جهاز "السويس الجديد" يعلن خطة المشروعات الاستثمارية والخدمية

قالت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ، إنه تم تخصيص 20 فدانًا لإقامة مجمع رياضي بالمرحلة العاجلة بمنطقة الـ300 فدان بالمدينة، كما تم تخصيص 5 أفدنة لتنفيذ قاعات رئيسية، بالإضافة إلى 7 أفدنة لإنشاء منطقة معارض.

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وأشارت "مخلوف" إلى أن تم تخصيص 16 فدانًا لتنفيذ وإنشاء منطقة إدارية تجارية، كما تم تخصيص 15 فدانًا لإقامة مدينة فندقية وسكينة وتخصيص 10 أفدنة لتنفيذ فنادق، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص 30 فدانًا محور تجاري واداري، و20 فدانًا لإنشاء مجمع سينمات، وتنفيذ مجمعات تجارية على مساحة 7 أفدنة.

وأعلنت "مخلوف" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الفرص الاستثمارية بالمرحلة العاجلة بمنطقة الـ300 فدان يبلغ نحو 136 فرصة استثمارية، تتمثل في تصنيف توفير 41 قطعة أرض استثمارية بنشاط صناعي بمساحات مختلفة، كما أن هناك 52 فرصة استثمارية بقطع أراضي مختلفة المساحات بنشاط مخازن، بالإضافة إلى توفير 21 قطعة أرض استثمارية بنشاط إداري بمساحات مختلفة بالمرحلة العاجلة بالمدينة.

وأوضحت أنه بخصوص المشروعات الجاري طرحها بالمدينة، فقد تم فتح المظاريف المالية وجاري صدور أمر الإسناد لعملية تصميم وتنفيذ محطة المعالجة المدمجة المؤقتة بطاقة انتاجية 1000 متر مكعب بالمرحلة العاجلة السويس الجديدة، كما أنه جار طرح محطة محولات متنقلة بطاقة 60 متر فولت أمبير لتغذية المرحلة العاجلة، كما أنه جار طرح وحدة صيحة بمنطقة خدمات المرحلة الأولى.

وأكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن مدينة السويس الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع وأن هناك اهتمام من كافة القيادات بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعمليات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة.