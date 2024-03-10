الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن أهداف المنصة الإلكترونية eTabadul

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن 45 شركة قامت بالتسجيل عبر منصة eTabadul.

وتشمل أهداف منصة etabadul التي أطلقتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في يناير الماضي ما يلي:

-التشبيك بين المصنعين وتكامل سلاسل الإمداد 
-حوكمة التعاقدات والمعاملات وتحقيق الشفافية
-تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي
-الترويج للمنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي
-توطين الصناعة وإحلال الواردات 
-تعزيز المكون المحلى في المنتجات
وعقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة eTabadul التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، وحضر الورشة ممثلي عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال العام التي يغطي عملها مجالات متنوعة ما بين الصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

وتناولت الورشة المنعقدة على مدار يومين، تعريفًا من شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة لتعريف وتوصيل المنتجين بعضهم ببعض.

كما تستهدف المنصة دعم تعميق وتوطين المنتج المحلي ما يقلل من تكلفة المنتجات النهائية ويعزز من تنافسية المنتجات المصنعة محليًّا في الخارج خاصةً في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية لتنمية الصادرات، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، معززة ذلك بإجراءات رقمية ومنصة واعدة للشراكات الإنتاجية.

فيما قام المختصون بالإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى من التسجيل عبرها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين، وتتنوع تلك المكونات بين مدخلات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والنهائية، الأمر الذي يحقق تكاملًا في سلاسل الإمداد.

للمنطقة الاقتصادية ا الهيئة الاقتصادية تحقيق الشفافية لاقتصادية كمركز صناعي المحلى في المنتجات

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