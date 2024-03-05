الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"اقتصادية قناة السويس" تعقد ورشة للتعريف بمنصة "eTabadul"

ورشة للتعريف بمنصة
ورشة للتعريف بمنصة "eTabadul

عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة "eTabadul" التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي.

وحضر الورشة ممثلي عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال العام التي يغطي عملها مجالات متنوعة ما بين الصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

 التعريف بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها

وتم خلال الورشة المنعقدة على مدار يومين، التعريف منخلال شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة لتعريف وتوصيل المنتجين بعضهم ببعض.

 وكذلك دعم تعميق وتوطين المنتج المحلي ما يقلل من تكلفة المنتجات النهائية ويعزز من تنافسية المنتجات المصنعة محليًّا في الخارج خاصةً في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية لتنمية الصادرات، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، معززة ذلك بإجراءات رقمية ومنصة واعدة للشراكات الإنتاجية.

وفي نهاية ورشة العمل قامت نحو 45 شركة بالتسجيل عبر منصة eTabadul، فيما قام المختصون بالإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى من التسجيل عبرها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين، وتتنوع تلك المكونات بين مدخلات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والنهائية، الأمر الذي يحقق تكاملًا في سلاسل الإمداد.

 

ورشة للتعريف بمنصة "eTabadul
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة eTabadul المناطق الصناعية هيئة الرقابة الإدارية قناة السويس

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يطلق "منصة مصر للطاقة الشمسية"

اقتصادية قناة السويس: ميناء السخنة يستقبل سفينة الحاويات"Ever Goods"

رئيس الرقابة النووية يلتقى نظيره اليابانى لبحث سبل التعاون

أهم التطبيقات والخدمات التي توفرها الكهرباء لذوي الهمم

الكهرباء: ارتفاع القدرات من الطاقات المتجددة إلى 6.6 جيجاوات

افتتاح برامج التعاون بين "الطاقة الذرية" والهيئة العربية لعام 2024

"الدستاوى" و"أبورده" يفتتحان أحدث مركز خدمة عملاء للكهرباء في الشروق

مصادر بالكهرباء: مستعدون لتلبية احتياجات مشروع رأس الحكمة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

رفع الدعم لـ100 جنيه.. وزير التموين يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن