"اقتصادية قناة السويس" تعقد ورشة للتعريف بمنصة "eTabadul"

عقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورشة عمل للتعريف بمنصة "eTabadul" التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي.

وحضر الورشة ممثلي عدد كبير من الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال العام التي يغطي عملها مجالات متنوعة ما بين الصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

التعريف بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها

وتم خلال الورشة المنعقدة على مدار يومين، التعريف منخلال شركة أجيليتي القائمة على تطوير المنصة بآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبرها والتواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات أو شركات أخرى داخل الدولة لتعريف وتوصيل المنتجين بعضهم ببعض.

وكذلك دعم تعميق وتوطين المنتج المحلي ما يقلل من تكلفة المنتجات النهائية ويعزز من تنافسية المنتجات المصنعة محليًّا في الخارج خاصةً في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية لتنمية الصادرات، وبدورها تقوم المنطقة الاقتصادية بدعم هذا التوجه من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، معززة ذلك بإجراءات رقمية ومنصة واعدة للشراكات الإنتاجية.

وفي نهاية ورشة العمل قامت نحو 45 شركة بالتسجيل عبر منصة eTabadul، فيما قام المختصون بالإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة لورشة العمل حول المنصة وطريقة الاستفادة المثلى من التسجيل عبرها، سواء بعرض منتجاتهم أو بطلب منتجات مصنعين آخرين، وتتنوع تلك المكونات بين مدخلات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والنهائية، الأمر الذي يحقق تكاملًا في سلاسل الإمداد.