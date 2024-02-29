أهم التطبيقات والخدمات التي توفرها الكهرباء لذوي الهمم

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيقات تتيح من خلالها خدمات الكهرباء لذوي الهمم؛ لأنهم مكوّنا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها الوطن، وجزءًا رئيسًا من قوة العمل وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

اهداف التطبيقات:

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الأهداف من خلال هذه التطبيقات

المزيد من ابراز وتعظيم مسئوليتنا المجتمعية في توفير تقنيات حديثة تخدم شريحة كبيرة من ابناء الوطن

اتاحة المعلومات عن خدمات الكهرباء وكيفية الحصول عليها عن طريق:

لغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية

التسجيلات الصوتية في برنامج المكفوفين

الاتاحة لتلقي شكاوي الكهرباء والاستفسارات الخاصة بخدمات الكهرباء من خلال برنامج خاص يتيح للاشخاص من ذوي اعاقات التخاطب او السمع من الاتصال بجهات الخدمات العامة في الدولة.

التطبيقات:

برنامج عرض الخدمات - برنامج يعمل علي "Windows" متصل بشاشة 43 بوصة تعمل باللمس، تم وضعها في مراكز الخدمة التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية وتم إضافة عدد 4 شاشات تعمل باللمس لتوضيح الخدمات والمستندات المطلوبة لكل خدمة والخطوات اللازمة للحصول عليها، ليصبح عدد الفروع الداعمة لذوي الإعاقة 29 فرع بدلا من 25 فرع في العام السابق.

تطبيق اندرويد – اتاحة الخدمات للصم والتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بكل خدمة وعرض المستندات المطلوبة بلغة الاشارة.

تطبيق اندرويد - إتاحة الخدمات للمكفوفين التعريف بالخدمات وعرض المستندات والإجراءات الخاصة بكل خدمة عن طريق الصوت.

تطبيق اندرويد – خدمة عملاء يعمل على التابلت بالفرع ويقوم بالترجمة إلى لغة الاشارة لسهولة التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية.

إتاحة إمكانية تحميل تطبيق المُحادثة على أي محمول يعمل بنظام الأندرويد لتمكين عدد أكبر من موظفي الخدمة ومراكز الخدمة من مساعدة ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.

تزايد أعداد مستخدمي تطبيق ذوي الإعاقة السمعية بنسبة 360% بالمقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد الذين قامو بتحميل البرنامج 1141 مستخدم.

تم العمل على تطوير بعض مراكز الخدمة من الناحية الإنشائية والمعمارية ومراعاة المواصفات القياسية المطلوبة لسهولة مرور الكرسي المتحرك وعمل منحدرات خاصة له، وتوفير أماكن ملائمة لسهولة الوصول لمُقدمي الخدمة والحصول على خدمات الكهرباء بيسرودون عناء، وجاري العمل على البعض الأخر.

توفير كراسي متحركة في بعض مراكز الخدمة المتميزة.

سرعة الاستجابة وحل جميع الشكاوى الواردة إلى قطاع الكهرباء من خلال تطبيق "واصل" لذوي الإعاقة بإجمالي 356 شكوى حتى تاريخه منذ بداية المشروع.

تطبيق خدمات الكهرباء للصم:

يوضح خدمات الكهرباء بلغة الاشارة والاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

حمل التطبيق من هنا:

تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين:

يعتمد على التسجيلات الصوتية لشرح الخدمات والاجراءات والمستندات المطلوبة

حمل التطبيق من هنا:

تطبيق واصل:

تطبيق واصل للخدمات العامة لذوي اعاقات التخاطب والسمع والذى يقدم خدمة الابلاغ عن الشكاوى والأعطال الخاصة بالكهرباء من خلال التواصل بلغة الاشارة عن طريق مكاملة مرئية

حمل التطبيق من هنا