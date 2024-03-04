وزير الكهرباء يطلق "منصة مصر للطاقة الشمسية"

أطلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "منصة مصر للطاقة الشمسية"، بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعد "منصة مصر للطاقة الشمسية" هي منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على "محطات طاقة شمسية" ومتابعة تركيبها للمواطنين أفرادًا وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة، وتتيح أيضًا التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق: البريد الإلكتروني والرسائل النصية على الموبايل والتنبيهات على المنصة.

وقد تم إنشاء لوحة متابعة مركزية من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي الذي تم إنشاؤه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، ويمكن من خلاله متابعة المخطط الزمني لكل مشروع لتسديد أي عقبات في حالة وجودها، وأيضا إصدار التقارير والإحصائيات التي يتم من خلالها متابعة المشاريع وطلبات الربط والتأهيل وحصر القدرات المركبة بالشبكة الكهربائية.

وفضلًا عن ذلك، فقد تم إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يسهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوى بشكل أسرع.

زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية

ووجّه الدكتور شاكر بأهمية الاهتمام نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

وقدّم الوزير شكره لكل من ساهم فى إنشاء هذه المنصة، متمنيًا أن يكون استكمالًا للجهود المبذولة من أجل تقدم أمتنا العربية بأكملها.