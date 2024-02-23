الجمعة 23 فبراير 2024
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اقتصاد

مصادر بالكهرباء: مستعدون لتلبية احتياجات مشروع راس الحكمة

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على جاهزية القطاع لتلبية احتياجات مشروع “رأس الحكمة” خاصة ان المنطقة ستشهد انشاء العديد من المنشات السياحية والسكنية.

وأضافت المصادر لـ “الدستور”، ان قطاع الكهرباء مستعد لتلبية احتياجات المشروع، خاصة بعد أعمال التطوير الكبيرة التي شهدها القطاع منذ 2014، في المهمات والشبكات والمنشات ودخول العشرات من محطات النقل والتوزيع والانتاج للعمل.

وأكد أن فور تلقي وزارة الكهرباء التفاصيل الخاصة بانشاء المشروع ستقوم ببدء تنفيذ ما يتطلب منها لتوفير التيار الكهربائي بجودة عالية.

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وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع رأس الحكمة بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام؛ لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات"، إضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تضع مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز، التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتا إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدًا في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي.

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