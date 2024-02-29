موعد شم النسيم 2024 و الإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي

يبحث الكثيرون عن موعد شم النسيم 2024، لما له من طقوس خاصة به بدايتها الاحتفال بفصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء وكذلك الاحتفالات التي يتميز بها هذا اليوم من التنزه في الحدائق وتناول الأسماك المملحة و الترمس، والخروج صباحاً للاستمتاع بالأجواء المبهجة، و هذا العام، سيكون عيد شم النسيم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفال بشكل أفضل.

ويرصد التقرير التالي موعد إجازة شم النسيم.

موعد شم النسيم 2024

ويتم الاحتفال بشم النسيم هذا العام يوم الاثنين 6 مايو 2024 وهو بداية تفتح الزهور وخروج الزرع من الأرض في فصل الربيع، و يصادف هذا العام الاحتفال به بعد رمضان ليستطيع المسلمون والمسيحيون في مصر الاحتفال به،والانطلاق للاستمتاع بالجو المنعش.

طقوس شم النسيم

وفي هذا اليوم ليكون لدى المصريين طقوس خاصة بهم للاحتفال بها منها تناول الملوحة و الفسيخ و الرنجة وهي أشهر الاكلات الشعبية لهذا اليوم، وكذلك تناول البيض الملون بمختلف الاشكال والألوان والتنزه في الحدائق، وقد ورث المصريون عادة الاحتفال بشم النسيم عن قدماء المصريون “الفراعنة”.

اجازات شم النسيم

من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء يوم شم النسيم اجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة في مختلف القطاعات، والعاملين بالقطاع الخاص.

الاجازات الرسمية المتبقية في 2024

إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الأربعاء ١٠ أبريل إلى الجمعة ١٢ أبريل

ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢) يوم الخميس ٢٥ أبريل 2024

الاحتفال بعيد العمال يوم الأربعاء ١ مايو 2024

وقفة عيد الأضحى يوم (وقفة اجندة الاجازات الرسمية للدولة) الأحد ١٦ يونيو 2024

عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو يوم الأحد ٣٠ يونيو 2024

الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم الإثنين ٨ يوليو 2024

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الاحتفال المولد النبوي الشريف يوم الإثنين ١٦ سبتمبر 2024

الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم الأحد ٦ أكتوبر 2024 (٦ أكتوبر ١٩٧٣).