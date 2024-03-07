الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية من شهر مارس لنهاية العام

إجازة شم النسيم
إجازة شم النسيم

يترقب المصريون الاحتفال بشم النسيم 2024 والتي تتميز بطقوس احتفالية مميزة منها التنزه في الحدائق وتلوين البيض وتزيينه بمختلف الاشكال وكذلك تناول اكلات مميزة لهذا اليوم.

موعد شم النسيم 2024 

ننشر في التقرير التالي موعد  شم النسيم 2024 والذي يكون بإجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص ويتم إعلان ذلك بشكل رسمي قبل موعدها مباشرة.

يحتفل المصريون بشم النسيم هذا العام يوم الإثنين 6 مايو 2024 ويكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، ويعلنها رئيس مجلس الوزراء في قرب وقتها.

الإجازات الرسمية 2024 

  • إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الأربعاء 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل.
  • ذكرى عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982) يوم الخميس 25 أبريل 2024.
  • عيد العمال  يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
  • وقفة عيد الأضحى يوم  (وفقة اجندة الإجازات الرسمية للدولة) الأحد 16 يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين 17 يونيو 2024 وحتى  الخميس 20 يونيو 2024.
  • ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024
  • رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو 2024
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد ثورة 23 يوليو 1952.
  • الاحتفال المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
  • الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 (6 أكتوبر 1973).

إجازات شهر مارس 2024 

  • يوم الجمعة 8 مارس 2024.
  • يوم السبت 9 مارس 2024.
  • يوم الجمعة 15 مارس 2024.
  • يوم السبت 16 مارس 2024.
  • يوم الجمعة 22 مارس 2024.
  • يوم السبت 23 مارس 2024.
  • يوم الجمعة 29 مارس 2024.
  • يوم السبت 30 مارس 2024.

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